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Мы близки к заключению мирного соглашения в Украине — Трамп

UA NEWS 31 Октября 2026 15:51
Мы близки к заключению мирного соглашения в Украине — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине приближаются к достижению договоренностей.

 «Я думаю, мы приближаемся к тому, чтобы достичь соглашения по этому вопросу. Раньше я этого не говорил. Но сейчас я могу это сказать», — заявил Трамп.

В то же время американский президент не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь и когда может быть достигнут конкретный результат.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России. 

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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