Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie zbliżają się do osiągnięcia porozumienia.

„Myślę, że zbliżamy się do osiągnięcia porozumienia w tej sprawie. Nie mówiłem tego wcześniej. Ale teraz mogę to powiedzieć” – oświadczył Trump.

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Jednocześnie prezydent USA nie sprecyzował, o jakie dokładnie porozumienia chodzi i kiedy można spodziewać się konkretnych rezultatów.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Rosją, które zaplanowano na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

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