Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Росії, спалахнула пожежа

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У ніч на 30 жовтня безпілотники атакували російське місто Новокуйбишевськ Самарської області. Після атаки на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Підприємство, зокрема, виробляє реактивне паливо для російської авіації.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони ще до офіційного оголошення загрози атаки безпілотників. Попередження про небезпеку російська влада оприлюднила лише близько шостої ранку, коли атака вже тривала.

Через загрозу безпілотників закрили аеропорт у Самарі.

За повідомленнями очевидців, пожежа на території підприємства розросталася, а над містом продовжували фіксувати безпілотники. OSINT-аналітик ASTRA за фотографіями місцевих жителів встановив, що горить саме Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Новокуйбишевський НПЗ із 2007 року входить до групи компаній «Роснефть». Його потужність становить близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів. Серед них — бензин, дизельне пальне, бітум і реактивне паливо, яке використовує російська авіація.

Тієї ж ночі безпілотники атакували й інші регіони Росії. За заявами місцевої влади:

Москва: мер Сергій Собянін у період із 00:45 до 06:20 чотири рази повідомляв про збиття безпілотників. Загалом він заявив про 87 дронів, які нібито прямували до столиці.

Калузька область: губернатор повідомив про 94 безпілотники, збиті протягом вечора та ночі.

Тульська область: губернатор Дмитро Міляєв заявив про збиття 21 дрона.

Про це повідомляє російське видання ASTRA, моніторинговий канал Exilenova+ та заяви місцевої влади.

Напередодні складський комплекс російського маркетплейсу OZON в Омську частково вигорів після удару безпілотників FP-1. Компанія Fire Point оприлюднила супутниковий знімок, на якому видно наслідки атаки. За її даними, дрони подолали понад 2500 кілометрів від кордону з Україною.

У ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Після ударів виникли пожежі на нафтових об’єктах і складі Ozon, а також було уражено датацентр компанії VK, якій належить соцмережа «ВКонтакте». Крім того, у регіоні сталося аварійне відключення електроенергії, без світла залишилися близько 20 тисяч людей.

У Росії онлайн-ритейлер Ozon оцінив збитки від атак українських дронів у 30,1 млрд рублів, або $373,1 млн. Атаки торкнулися приблизно десятка складів компанії в різних регіонах країни.

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