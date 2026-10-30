无人机袭击了俄罗斯的新库伊比舍夫炼油厂，引发大火

10月30日夜间，无人机袭击了俄罗斯萨马拉州的新库伊比舍夫斯克市。袭击发生后，当地一家炼油厂内发生火灾。该企业主要生产供俄罗斯空军使用的航空燃料。

在官方宣布面临无人机袭击威胁之前，当地居民就已报告了爆炸声和防空系统运作的情况。俄罗斯当局直到凌晨6点左右才发布危险预警，而此时袭击已经开始。

受无人机威胁影响，萨马拉机场已关闭。

据目击者称，厂区内的火势不断蔓延，而城市上空仍持续发现无人机踪迹。ASTRA的OSINT分析师根据当地居民拍摄的照片确认，起火的正是新库伊比舍夫炼油厂。

新库伊比舍夫炼油厂自2007年起隶属于“罗斯石油”集团。其年加工能力约为880万吨原油。

该企业生产20多种石油产品，其中包括汽油、柴油、沥青以及俄罗斯空军使用的航空煤油。

当晚，无人机还袭击了俄罗斯的其他地区。据当地政府声明：

莫斯科： 市长谢尔盖·索比亚宁在00:45至06:20期间四次通报击落无人机的情况。他总共称有87架无人机据称正飞往首都。

卡卢加州： 州长通报称，当晚及夜间共击落94架无人机。

图拉州：州长德米特里·米利亚耶夫称击落了21架无人机。

上述消息来自俄罗斯媒体ASTRA、监测频道Exilenova+以及当地政府的声明。

前一天，位于鄂木斯克的俄罗斯电商平台OZON的仓储中心在遭到FP-1无人机袭击后部分被烧毁。Fire Point公司公布了一张卫星图像，从中可见袭击造成的破坏。 据该公司称，这些无人机从乌克兰边境飞越了2500多公里。

10月18日夜间，无人机袭击了圣彼得堡和列宁格勒州。 袭击后，石油设施和Ozon仓库发生火灾，拥有社交网络“VKontakte”的VK公司的数据中心也遭到破坏。 此外，该地区还发生了紧急停电，约2万人陷入断电状态。

俄罗斯在线零售商Ozon估计，乌克兰无人机袭击造成的损失为301亿卢布，即3.731亿美元。袭击波及了该公司分布在全国各地的约十处仓库。

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