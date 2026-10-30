Дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в России, вспыхнул пожар

В ночь на 30 октября беспилотники атаковали российский город Новокуйбышевск в Самарской области. После атаки на территории местного нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Предприятие, в частности, производит реактивное топливо для российской авиации.

Местные жители сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны ещё до официального объявления об угрозе атаки беспилотников. Предупреждение об опасности российские власти обнародовали лишь около шести утра, когда атака уже продолжалась.

Из-за угрозы беспилотников закрыли аэропорт в Самаре.

По сообщениям очевидцев, пожар на территории предприятия разрастался, а над городом продолжали фиксировать беспилотники. OSINT-аналитик ASTRA по фотографиям местных жителей установил, что горит именно Новокуйбишевский нефтеперерабатывающий завод.

Новокуйбышевский НПЗ с 2007 года входит в группу компаний «Роснефть». Его мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов. Среди них — бензин, дизельное топливо, битум и реактивное топливо, которое использует российская авиация.

В ту же ночь беспилотники атаковали и другие регионы России. По заявлениям местных властей:

Москва: мэр Сергей Собянин в период с 00:45 до 06:20 четыре раза сообщал о сбивании беспилотников. Всего он заявил о 87 дронах, которые якобы направлялись в столицу.

Калужская область: губернатор сообщил о 94 беспилотниках, сбитых в течение вечера и ночи.

Тульская область: губернатор Дмитрий Миляев заявил о сбивании 21 дрона.

Об этом сообщает российское издание ASTRA, мониторинговый канал Exilenova+ и заявления местных властей.

Накануне складской комплекс российского маркетплейса OZON в Омске частично сгорел после удара беспилотников FP-1. Компания Fire Point обнародовала спутниковый снимок, на котором видны последствия атаки. По её данным, дроны преодолели более 2500 километров от границы с Украиной.

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. После ударов возникли пожары на нефтяных объектах и складе Ozon, а также был поражён датацентр компании VK, которой принадлежит соцсеть «ВКонтакте». Кроме того, в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались около 20 тысяч человек.

В России онлайн-ритейлер Ozon оценил ущерб от атак украинских дронов в 30,1 млрд рублей, или $373,1 млн. Атаки затронули примерно десяток складов компании в разных регионах страны.

Читай нас в