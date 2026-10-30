Drony zaatakowały rafinerię w Nowokuibyszewsku w Rosji, wybuchł pożar

W nocy z 29 na 30 października drony zaatakowały rosyjskie miasto Nowokuibyshevsk w obwodzie samarskim. Po ataku na terenie lokalnej rafinerii wybuchł pożar. Zakład ten produkuje między innymi paliwo odrzutowe dla rosyjskiego lotnictwa.

Mieszkańcy zgłaszali wybuchy i działanie systemów obrony przeciwlotniczej jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem zagrożenia atakiem dronów. Rosyjskie władze opublikowały ostrzeżenie o niebezpieczeństwie dopiero około szóstej rano, kiedy atak już trwał.

Z powodu zagrożenia ze strony dronów zamknięto lotnisko w Samarze.

Według relacji naocznych świadków pożar na terenie zakładu rozprzestrzeniał się, a nad miastem nadal odnotowywano obecność dronów. Analityk OSINT z firmy ASTRA na podstawie zdjęć wykonanych przez lokalnych mieszkańców ustalił, że płonie właśnie rafineria w Nowokuibyszewsku.

Rafineria w Nowokuibyszewsku od 2007 roku należy do grupy spółek „Rosnieft”. Jej moce produkcyjne wynoszą około 8,8 mln ton ropy naftowej rocznie.

Zakład produkuje ponad 20 rodzajów produktów naftowych. Wśród nich znajdują się benzyna, olej napędowy, bitum oraz paliwo lotnicze wykorzystywane przez rosyjskie siły powietrzne.

Tej samej nocy drony zaatakowały również inne regiony Rosji. Według oświadczeń lokalnych władz:

Moskwa: burmistrz Siergiej Sobianin w okresie od godz. 00:45 do 06:20 czterokrotnie informował o zestrzeleniu dronów. Ogółem podał liczbę 87 dronów, które rzekomo zmierzały w kierunku stolicy.

Obwód kałuski: gubernator poinformował o 94 dronach zestrzelonych wieczorem i w nocy.

Obwód tulski: gubernator Dmitrij Milajew poinformował o zestrzeleniu 21 dronów.

Informują o tym rosyjski serwis ASTRA, kanał monitorujący Exilenova+ oraz oświadczenia lokalnych władz.

Dzień wcześniej kompleks magazynowy rosyjskiej platformy handlowej OZON w Omsku częściowo spłonął po uderzeniu dronów FP-1. Firma Fire Point opublikowała zdjęcie satelitarne, na którym widać skutki ataku. Według jej danych drony pokonały ponad 2500 kilometrów od granicy z Ukrainą.

W nocy z 17 na 18 października drony zaatakowały Sankt Petersburg i obwód leningradzki. W wyniku ataków wybuchły pożary na obiektach naftowych i w magazynie firmy Ozon, a także uderzono w centrum danych firmy VK, której należy serwis społecznościowy „VKontakte”. Ponadto w regionie doszło do awaryjnego odcięcia dostaw energii elektrycznej, w wyniku czego bez prądu pozostało około 20 tysięcy osób.

W Rosji internetowy sprzedawca detaliczny Ozon oszacował straty spowodowane atakami ukraińskich dronów na 30,1 mld rubli, czyli 373,1 mln dolarów. Ataki dotknęły około dziesięciu magazynów firmy w różnych regionach kraju.

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