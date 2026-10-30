Siły obronne Ukrainy zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim Federacji Rosyjskiej przy użyciu dalekosiężnych dronów kamikadze typu FP-1. Informację tę podała 30 października firma Fire Point, która opracowuje i produkuje te bezzałogowe statki powietrzne.

„Zakład ma projektowaną zdolność przerobową wynoszącą około 8,8 mln ton ropy naftowej rocznie. Odnotowano liczne trafienia na terenie zakładu. W szczególności jedną z trafionych instalacji jest instalacja do hydrooczyszczania oleju napędowego” – poinformowano w piątek na kanale Telegramu przedsiębiorstwa.

Przypomnijmy, że drony zaatakowały rafinerię w Nowokuibyshevsku w Rosji, w wyniku czego wybuchł pożar.

Wcześniej „The Wall Street Journal” poinformował o prawdopodobnej przerwie w ukraińskich atakach na rafinerie w Rosji.

W sumie siły ukraińskie zaatakowały około 30 rafinerii na terytorium państwa agresora – Rosji.

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