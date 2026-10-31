Łączne straty armii rosyjskiej w wojnie przeciwko Ukrainie, łącznie z poległymi i rannymi, mogą wynosić od 1,4 do 2,1 mln żołnierzy.

Liczba poległych rosyjskich żołnierzy, według szacunków, może sięgać 770 tysięcy.

Według szacunków redakcji od początku pełnej inwazji Rosja mogła stracić:

od 374 do 770 tysięcy żołnierzy poległych;

od 1,4 do 2,1 mln żołnierzy zabitych i rannych łącznie.

Jak rosły straty armii rosyjskiej

Magazyn „The Economist” porównał nowe szacunki z wcześniejszymi obliczeniami. Zgodnie z przedstawionymi danymi liczba ofiar śmiertelnych oraz ogólne straty armii rosyjskiej stopniowo rosły.

Okres Zabici żołnierze Łączne straty Lipiec 2025 r. 190–350 tysięcy 900 tysięcy – 1,3 mln Maj 2026 r. 280–518 tysięcy 1,1–1,5 mln Październik 2026 r. 374–770 tysięcy 1,4–2,1 mln

Tylko od maja 2026 r. dolna granica szacunków liczby ofiar śmiertelnych wzrosła o 94 tys., a górna – o 252 tys.

Ponieważ Rosja nie publikuje wiarygodnych oficjalnych danych dotyczących swoich strat wojskowych, magazyn „The Economist” wykorzystuje model statystyczny. Łączy on szacunki zachodnich służb wywiadowczych, resortów obrony oraz niezależnych badaczy.

Uzyskane wyniki są również porównywane z własnym monitorowaniem przebiegu wojny. Uwzględnia ono intensywność działań bojowych oraz zmiany na linii frontu.

Osobno magazyn zaznacza, że znaczną część strat armii rosyjskiej w 2026 roku spowodowały ukraińskie drony.

Jednocześnie podane liczby są szacunkami uzyskanymi za pomocą modelu statystycznego, a nie potwierdzoną liczbą zabitych i rannych.

O tym pisze „The Economist”, powołując się na badania.

Na godzinę 22:00 30 października na froncie doszło do 168 starć bojowych. Najwięcej ataków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Kostiantynówskim — tam ukraińscy obrońcy odparli 18 szturmów. Kilka kolejnych walk w momencie sporządzenia wieczornego raportu Sztabu Generalnego nadal trwało.

Na kierunku przydnieprowskim wojska rosyjskie nie prowadziły działań ofensywnych. Na pozostałych odcinkach frontu, według informacji Sztabu Generalnego, nie odnotowano istotnych zmian w sytuacji. Taka była sytuacja na froncie o godz. 22:00 30 października. Informacje te zawarte są w raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Podczas operacji przeciwko rosyjskiej logistyce ukraińscy operatorzy dronów namierzyli śmigłowiec Mi-8 i zadali cios po jego lądowaniu. Poinformowała o tym służba prasowa korpusu 30 października.

Operatorzy z 73. Morskiego Centrum Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadzili zasadzkę na tyłach rosyjskich wojsk na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ukraińscy żołnierze sił specjalnych zlikwidowali przeciwnika, zniszczyli pojazd oraz przejęli ważne dokumenty, sprzęt i środki łączności.

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