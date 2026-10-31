Потери России в войне против Украины могут составить 2,1 млн военнослужащих, — The Economist

Общие потери российской армии в войне против Украины, включая погибших и раненых, могут составить от 1,4 до 2,1 млн военнослужащих.

Число убитых российских бойцов, по оценкам, может достигать 770 тысяч.

По оценкам издания, с начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять:

от 374 до 770 тысяч военных убитыми;

от 1,4 до 2,1 млн военнослужащих погибшими и ранеными в целом.

Как росли потери российской армии

The Economist сравнил новые оценки с предыдущими подсчётами. Согласно приведённым данным, число погибших и общие потери российской армии постепенно росли.

Период Погибшие военные Общие потери Июль 2025 года 190–350 тысяч 900 тысяч – 1,3 млн Май 2026 года 280–518 тысяч 1,1–1,5 млн Октябрь 2026 года 374–770 тысяч 1,4–2,1 млн

Только с мая 2026 года нижний предел оценки числа погибших вырос на 94 тысячи, а верхний — на 252 тысячи.

Поскольку Россия не публикует достоверных официальных данных о своих военных потерях, The Economist использует статистическую модель. Она объединяет оценки западных разведывательных служб, оборонных ведомств и независимых исследователей.

Полученные результаты также сопоставляются с собственным мониторингом войны. Он учитывает интенсивность боевых действий и изменения на линии фронта.

Отдельно издание отмечает, что значительную долю потерь российской армии в 2026 году вызвали украинские беспилотники.

В то же время приведенные цифры являются оценками, полученными с помощью статистической модели, а не подтвержденными данными о количестве погибших и раненых.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на исследование.

По состоянию на 22:00 30 октября на фронте произошло 168 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска совершили на Константиновском направлении — там украинские защитники отразили 18 штурмов. Еще несколько боев на момент вечернего сводки Генштаба продолжались.

На Приднепровском направлении российские войска наступательных действий не проводили. На других участках фронта, по информации Генштаба, существенных изменений в обстановке не зафиксировано. Такова была ситуация на фронте по состоянию на 22:00 30 октября. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В ходе операции против российской логистики украинские операторы дронов выследили вертолёт Ми-8 и нанесли удар после его приземления. Об этом сообщили в пресс-службе корпуса 30 октября.

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ провели засаду в тылу российских войск на территории РФ. Украинские спецназовцы поразили противника, уничтожили автомобиль и захватили важные документы, оборудование и средства связи.

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