Втрати Росії у війні проти України можуть сягати 2,1 млн військових, — The Economist

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Загальні втрати російської армії у війні проти України, включно із загиблими та пораненими, можуть становити від 1,4 до 2,1 млн військовослужбовців.

Кількість убитих російських бійців, за оцінками, може сягати 770 тисяч.

За оцінками видання, від початку повномасштабного вторгнення Росія могла втратити:

від 374 до 770 тисяч військових убитими;

від 1,4 до 2,1 млн військовослужбовців загиблими та пораненими загалом.

Як зростали втрати російської армії

The Economist порівняв нові оцінки з попередніми підрахунками. Згідно з наведеними даними, кількість загиблих і загальні втрати російської армії поступово зростали.

Період Загиблі військові Загальні втрати Липень 2025 року 190–350 тисяч 900 тисяч – 1,3 млн Травень 2026 року 280–518 тисяч 1,1–1,5 млн Жовтень 2026 року 374–770 тисяч 1,4–2,1 млн

Лише з травня 2026 року нижня межа оцінки кількості загиблих зросла на 94 тисячі, а верхня — на 252 тисячі.

Оскільки Росія не публікує достовірних офіційних даних про свої військові втрати, The Economist використовує статистичну модель. Вона поєднує оцінки західних розвідувальних служб, оборонних відомств та незалежних дослідників.

Отримані результати також зіставляють із власним моніторингом війни. Він враховує інтенсивність бойових дій та зміни на лінії фронту.

Окремо видання зазначає, що значну частку втрат російської армії у 2026 році спричинили українські безпілотники.

Водночас наведені цифри є оцінками, отриманими за допомогою статистичної моделі, а не підтвердженою кількістю загиблих і поранених.

Про це пише The Economist із посиланням на дослідження.

Станом на 22:00 30 жовтня на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському напрямку — там українські захисники відбили 18 штурмів. Ще кілька боїв на момент вечірнього зведення Генштабу тривали.

На Придніпровському напрямку російські війська наступальних дій не проводили. На інших ділянках фронту, за інформацією Генштабу, суттєвих змін в обстановці не зафіксували. Такою була ситуація на фронті станом на 22:00 30 жовтня. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Під час операції проти російської логістики українські оператори дронів вистежили гелікоптер Мі-8 і завдали удару після його приземлення. Про це повідомили в пресслужбі корпусу 30 жовтня.

Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ провели засідку в тилу російських військ на території РФ. Українські спецпризначенці уразили противника, знищили автомобіль і захопили важливі документи, обладнання та засоби зв’язку.

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