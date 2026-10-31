据《经济学人》报道，俄罗斯在对乌克兰的战争中可能损失多达210万名军人

俄罗斯军队在对乌克兰战争中的总伤亡人数（包括阵亡和负伤人员）可能在140万至210万名军人之间。

据估计，俄军阵亡人数可能高达77万。

据该媒体估算，自全面入侵开始以来，俄罗斯可能损失：

37.4万至77万名军人阵亡；

阵亡及负伤军人总数在140万至210万之间。

俄军伤亡人数如何增加

《经济学人》将最新估算与之前的统计数据进行了对比。根据所列数据，俄军阵亡人数及总伤亡人数呈逐步上升趋势。

时间段 阵亡军人 总伤亡人数 2025年7月 19万–35万 90万–130万 2026年5月 28万–51.8万 110万–150万 2026年10月 37.4–77.0万 140万–210万

仅从2026年5月起，死亡人数估计的下限就增加了9.4万，上限则增加了25.2万。

由于俄罗斯未公布关于其军事伤亡的可靠官方数据，《经济学人》采用了统计模型。该模型综合了西方情报机构、国防部门及独立研究人员的评估结果。

所得结果还会与该刊对战争的独立监测数据进行比对，该监测考虑了战斗强度及前线局势的变化。

该刊还特别指出，2026年俄军伤亡中相当大一部分是由乌克兰无人机造成的。

不过，所列数据是通过统计模型得出的估算值，并非经证实的伤亡人数。

《经济学人》援引该研究报道了这一情况。

截至10月30日22:00，前线共发生168起交火事件。俄军在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向发动了最多攻击——乌克兰守军在那里击退了18次突袭。 截至总参谋部发布晚间战报时，还有几场战斗仍在进行中。

在第聂伯河方向，俄军未展开进攻行动。 据总参谋部消息，前线其他区域未记录到局势的显著变化。以上是截至10月30日22:00前线的情况。乌克兰武装部队总参谋部在战报中如是指出。

在针对俄罗斯后勤补给的行动中，乌克兰无人机操作员追踪到一架米-8直升机，并在其降落后实施了打击。乌克兰陆军第30军新闻处于10月30日通报了这一消息。

乌克兰武装部队特种作战部队第73海军中心的操作员在俄罗斯境内对俄军后方实施了伏击。乌克兰特种部队击中了敌人，摧毁了一辆汽车，并缴获了重要文件、设备和通信设备。

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