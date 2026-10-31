俄罗斯联邦加里宁格勒州发生大规模停电

10月31日凌晨，俄罗斯加里宁格勒市及该州多个城镇发生停电。据初步数据显示，此次停电的原因是加里宁格勒第二热电厂的应急自动保护装置启动。

停电现象始于午夜左右。加里宁格勒市多个区以及该地区其他一些城镇的居民都陷入了停电状态。

目前尚未公布受此次大面积停电影响的用户确切数量。

此外，当地居民还反映移动网络出现中断。

加里宁格勒州州长新闻秘书玛丽亚姆·巴什基罗娃表示，加里宁格勒第二热电厂的应急自动保护系统启动，导致部分设备被切断。

随后，负荷被重新分配至该地区其他发电厂。

与此同时，“罗斯塞蒂·扬塔尔”公司表示，在其所属的电网设施中未发现技术故障。

据“卡累利阿之国”平台消息，卡累利阿的街道照明约于00:20开始恢复。

“罗斯塞蒂”公司承诺将在一小时内为所有用户恢复供电。

10月31日深夜，乌克兰国防军对位于俄罗斯罗斯托夫州卡缅斯克-沙赫京斯基市的“卡缅斯基”联合企业发动了打击。该企业隶属于俄罗斯军工复合体，主要生产固体火箭燃料。

在俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国首府乌法，受无人机袭击影响，“巴什涅夫特-诺沃伊尔”炼油厂发生火灾。当地居民还称，可能有两家企业同时遭到袭击。

10月30日夜间，无人机袭击了俄罗斯萨马拉州的新库伊比舍夫斯克市。袭击后，当地一家炼油厂内发生火灾。该企业主要生产俄罗斯航空用的喷气燃料。

此前一天，俄罗斯电商平台OZON位于鄂木斯克的仓储中心在遭到FP-1无人机袭击后部分被烧毁。Fire Point公司公布了一张卫星图像，从中可见袭击造成的破坏。 据该公司称，这些无人机从乌克兰边境飞越了超过2500公里。

10月18日夜间，无人机袭击了圣彼得堡和列宁格勒州。 袭击后，石油设施和Ozon仓库发生火灾，拥有社交网络“VKontakte”的VK公司的数据中心也遭到破坏。 此外，该地区还发生了紧急停电，约2万人陷入断电状态。

俄罗斯在线零售商Ozon估计，乌克兰无人机袭击造成的损失为301亿卢布，即3.731亿美元。袭击波及了该公司分布在全国各地的约十处仓库。

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