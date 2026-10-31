俄罗斯袭击了基辅的一座热电厂和第聂伯罗彼得罗夫斯克州的四座变电站，导致数十万户家庭断电

俄军对乌克兰的能源和铁路基础设施发动了袭击。具体而言，无人机袭击了基辅和肖斯季克的热电联产电站，而在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，有四座变电站和一座天然气分配设施遭到袭击。

据国家元首称，凌晨时分，一架俄罗斯无人机袭击了肖斯季克的热电联产电站。前一天晚上，俄罗斯的“沙希德”无人机袭击了基辅的热电联产电站。

此外，俄军还在第聂伯罗和哈尔科夫对铁路基础设施发动了袭击。第聂伯罗彼得罗夫斯克州的一处天然气分配设施也遭到袭击。

总统进一步指出，仅在过去一夜，第聂伯罗彼得罗夫斯克州就有四座变电站遭到袭击。

由于俄罗斯的袭击，乌克兰多个地区的电力供应形势变得严峻。

“在俄罗斯发动这些袭击后，我们各地区的电力供应形势十分严峻。第聂伯市及该州约有20万户家庭断电。基辅州还有超过8万户家庭处于断电状态。 抢修队伍正在全力排除袭击造成的后果，并竭尽全力恢复供电，”弗拉基米尔·泽连斯基表示。

总统强调，俄罗斯仍在每天袭击民用基础设施，并呼吁国际伙伴加强对侵略国的施压，并加大对乌克兰的援助力度。

“全世界都看到，俄罗斯每天都在将民用基础设施作为攻击目标。所有不希望看到俄罗斯的挑衅在欧洲进一步升级的人，都应该帮助乌克兰。 我们需要真正朝着和平方向采取强有力的措施。这包括对侵略者的制裁以及新的对乌克兰支持方案。感谢所有提供帮助的人，”国家元首强调道。

目前，抢修队伍正在受灾地区全力恢复供电。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在Telegram频道上通报了这一情况。

10月31日（周六），基辅部分居民可能在一天的大部分时间里处于断电状态。根据供电计划，部分用电组别在白天仅有最多两小时的供电时间。

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