Россия нанесла удар по ТЭЦ в Киеве и четырём подстанциям в Днепропетровской области; без света остались сотни тысяч семей

Российские войска нанесли удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украины. В частности, беспилотники атаковали теплоэлектроцентрали в Киеве и Шостке, а в Днепропетровской области под удар попали четыре электроподстанции и объект газораспределения.

По словам главы государства, ранним утром российский дрон нанес удар по ТЭЦ в Шостке. Накануне вечером российские «Шахеды» атаковали теплоэлектроцентраль в Киеве.

Кроме того, в Днепре и Харькове российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре. В Днепропетровской области также атаковали объект газораспределения.

Президент уточнил, что только за одну ночь в Днепропетровской области зафиксировали удары по четырём электроподстанциям.

В результате российских атак в нескольких регионах Украины сложилась сложная ситуация с электроснабжением.

«После этих российских ударов сложилась сложная ситуация с электроснабжением в наших регионах. Без электричества около 200 тысяч семей в Днепре и области. Без света ещё более 80 тысяч семей в Киевской области. Ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ударов и делают все для восстановления электроснабжения», — сообщил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает ежедневно наносить удары по гражданской инфраструктуре, и призвал международных партнеров усилить давление на страну-агрессора и оказать помощь Украине.

«Мир видит, как Россия ежедневно превращает гражданскую инфраструктуру в мишени. И все, кто не хочет, чтобы эта российская эскалация распространилась дальше в Европе, должны помогать Украине. Нужны решительные шаги в направлении мира. Это санкции против агрессора и новые пакеты поддержки Украины. Спасибо всем, кто помогает», — подчеркнул глава государства.

В настоящее время ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших регионах.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

В субботу, 31 октября, часть жителей Киева может оставаться без электроэнергии большую часть суток. Для отдельных очередей графики предусматривают лишь до двух часов с электричеством в течение дня.

Читай нас в