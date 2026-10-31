У Києві почали діяти жорсткі графіки відключень світла

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У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва може залишатися без електроенергії більшу частину доби. Для окремих черг графіки передбачають лише до двох годин зі світлом протягом дня.

Згідно з оприлюдненими графіками на суботу, для деяких черг передбачені тривалі періоди знеструмлення. Водночас тривалість відключень залежить від конкретної черги.

На графіках темним кольором позначені години без електроенергії, а блискавкою на світлому тлі — періоди, коли світло має бути.

Киянам варто перевірити графік, який відповідає їхній адресі. Це допоможе спланувати побутові справи, зарядити гаджети та скористатися електроприладами в години очікуваного електропостачання.

Переглянути розклад можна на офіційних ресурсах ДТЕК. Варто стежити за оновленнями, оскільки графіки відключень можуть змінюватися протягом дня.

Про це повідомляє ДТЕК.

Увечері 30 жовтня російський реактивний дрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

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