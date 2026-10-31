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У Києві почали діяти жорсткі графіки відключень світла

UA NEWS 31 Жовтня 2026 12:23
У Києві почали діяти жорсткі графіки відключень світла
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У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва може залишатися без електроенергії більшу частину доби. Для окремих черг графіки передбачають лише до двох годин зі світлом протягом дня.

Згідно з оприлюдненими графіками на суботу, для деяких черг передбачені тривалі періоди знеструмлення. Водночас тривалість відключень залежить від конкретної черги.

На графіках темним кольором позначені години без електроенергії, а блискавкою на світлому тлі — періоди, коли світло має бути.

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Киянам варто перевірити графік, який відповідає їхній адресі. Це допоможе спланувати побутові справи, зарядити гаджети та скористатися електроприладами в години очікуваного електропостачання.

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Переглянути розклад можна на офіційних ресурсах ДТЕК. Варто стежити за оновленнями, оскільки графіки відключень можуть змінюватися протягом дня.

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Про це повідомляє ДТЕК.

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Увечері 30 жовтня російський реактивний дрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

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