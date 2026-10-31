В Киеве вступили в силу жесткие графики отключений света

В субботу, 31 октября, часть жителей Киева может оставаться без электроэнергии большую часть суток. Для отдельных очередей графики предусматривают всего до двух часов с электричеством в течение дня.

Согласно обнародованным графикам на субботу, для некоторых очередей предусмотрены длительные периоды отключения электроэнергии. При этом продолжительность отключений зависит от конкретной очереди.

На графиках тёмным цветом обозначены часы без электроэнергии, а молнией на светлом фоне — периоды, когда свет должен быть.

Киевлянам стоит проверить график, соответствующий их адресу. Это поможет спланировать бытовые дела, зарядить гаджеты и воспользоваться электроприборами в часы ожидаемого электроснабжения.

Ознакомиться с расписанием можно на официальных ресурсах ДТЭК. Стоит следить за обновлениями, поскольку графики отключений могут меняться в течение дня.

Об этом сообщает ДТЭК.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы пропали свет и вода.

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