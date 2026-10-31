W Kijowie wprowadzono rygorystyczne harmonogramy przerw w dostawach prądu

W sobotę, 31 października, część mieszkańców Kijowa może pozostawać bez prądu przez większą część doby. W przypadku niektórych grup harmonogramy przewidują jedynie do dwóch godzin zasilania w ciągu dnia.

Zgodnie z opublikowanymi harmonogramami na sobotę dla niektórych grup przewidziano długotrwałe przerwy w dostawie prądu. Jednocześnie czas trwania przerw zależy od konkretnej grupy.

W harmonogramach ciemnym kolorem zaznaczono godziny bez prądu, a symbolem błyskawicy na jasnym tle — okresy, w których powinno być zasilanie.

Mieszkańcy Kijowa powinni sprawdzić harmonogram odpowiadający ich adresowi. Pomoże to zaplanować sprawy domowe, naładować urządzenia elektroniczne i skorzystać z urządzeń elektrycznych w godzinach przewidywanego zasilania.

Harmonogram można sprawdzić na oficjalnych stronach DTEK. Warto śledzić aktualizacje, ponieważ harmonogramy przerw w dostawach mogą ulegać zmianom w ciągu dnia.

Informację tę przekazuje DTEK.

Wieczorem 30 października rosyjski dron odrzutowy uderzył w obiekt energetyczny w Kijowie, po czym w wielu dzielnicach stolicy zniknęło światło i woda.

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