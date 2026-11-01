Четыре самолета с эвакуированными из Олешек прибыли в Гомель — RMF24

Четыре самолета с жителями временно оккупированных Олешек прибыли в Гомель в Беларуси. Эвакуацию провели во время временного перемирия, согласованного представителями Украины и России, государства-агрессора. Об этом сообщает RMF24.

Маршрут эвакуации

По данным издания, среди эвакуированных есть пожилые люди, дети и домашние животные. Сначала людей автобусами доставили в российскую Анапу на побережье Черного моря, откуда они вылетели в Беларусь. В гомельском аэропорту для них обустроили временный палаточный городок.

Народный депутат Украины Давид Арахамия заявил в Telegram, что последний, четвертый самолет приземлился в Гомеле. По его словам, в течение нескольких часов эвакуированные граждане Украины вместе с украинской делегацией должны оказаться на территории Украины.

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Условия временного перемирия

Олешки остаются под временной оккупацией российских войск. По оценкам, в городе без доступа к продовольствию и питьевой воде находились около 2 тысяч человек, в том числе 50 детей. Пути в город заминированы, а российские дроны патрулировали окрестности, что осложняло самостоятельную эвакуацию гражданских.

Перемирие действует с 27 октября и, по информации RMF24, должно продлиться до 1 ноября 22:59. Белый дом сообщил, что заключению договоренности способствовала первая леди США Мелания Трамп. Она также заявила о расширении режима прекращения огня за пределы Олешек, чтобы гуманитарные колонны могли добраться до других населенных пунктов.

Эвакуированные должны вернуться в Украину через пункт пропуска Новая Гута — Новые Яриловичи. Как отмечает Financial Times, люди, соглашающиеся на эвакуацию, должны сначала проехать через территорию России или временно оккупированного Крыма, прежде чем вернуться на подконтрольную Украине территорию.

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