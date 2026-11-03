В течение октября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по не менее чем 30 стратегическим объектам на территории России.

Среди целей — предприятия военно-промышленного и ракетно-космического комплексов, военные аэродромы, авиация, радиолокационные станции, склады и объекты военной логистики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Всего под удар попали семь предприятий и объектов ВПК, три военных аэродрома, а также средства радиолокации и связи, пункты управления, склады, ремонтные подразделения, ракетная установка и место базирования ударных беспилотников.

Удары по предприятиям российского ВПК

Среди пораженных объектов — семь предприятий, задействованных в производстве вооружения и комплектующих:

«Протон-Электротекс» в Орле — производитель электронных компонентов для ракет. Подтверждено уничтожение основного цеха по производству микросхем, повреждение здания и серверов.

«Комбинат Каменский» в Ростовской области — производитель твёрдого ракетного топлива. Повреждены четыре производственных цеха, на складе готовой продукции возник пожар.

«Энергия» в Липецкой области — производитель батарей для авиабомб и ракет.

Редкинский опытный завод в Тверской области — производит компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101.

«Робоавиа» в Ростовской области — разработчик и производитель беспилотников для российской армии.

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЕНКИ) и Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Нижегородской области.

В Минобороны отмечают, что поражение этих объектов затрудняет производство ракетного топлива, электроники, комплектующих для вооружения и беспилотников.

Поражение трёх военных аэродромов и самолётов Су-34

Украинские подразделения нанесли удары по военным аэродромам «Борисоглебск» в Воронежской области, «Мариновка» в Волгоградской области и «Ейск» в Краснодарском крае.

На аэродроме «Борисоглебск» подтверждено повреждение шести самолетов Су-34. На «Мариновке» 29 октября ракетные войска ВМС ВСУ с применением береговых ракетных комплексов «Нептун» уничтожили ещё два Су-34. Их ориентировочную стоимость оценивают в 100 млн долларов. Также был поражён самолёт на аэродроме «Ейск».

Су-34 — один из основных самолетов российской армии для применения управляемых авиационных бомб. Поражение этих машин снижает возможности противника наносить удары по украинским городам, прифронтовым территориям и позициям Сил обороны.

Уничтожение РЛС «Небо-У» и поражение пусковой установки «Искандер-М»

В районе Магры Краснодарского края украинские силы поразили радиолокационную станцию 55Ж6У «Небо-У». Её ориентировочная стоимость составляет 100 млн долларов. Кроме того, в Чёрном море был поражён ретранслятор Mesh-сети российских подразделений.

Среди других целей — пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в Курской области, пункты управления, склады боеприпасов и материально-технического обеспечения, ремонтные подразделения и полевой артиллерийский склад.

В Министерстве обороны отмечают, что такие удары ослабляют огневые и логистические возможности российской армии, затрудняют поставки боеприпасов, восстановление техники и подготовку новых атак против Украины.

В ведомстве назвали октябрьские операции deep strike еще одним шагом к повышению цены российской агрессии.

Также в Минобороны напомнили, что Агентство оборонных закупок ДОТ впервые объявило тендер на закупку дальнобойных ударных беспилотников deep strike. Закупка проводится в соответствии с тактико-техническими характеристиками, полученными от Министерства обороны. Речь идет о дронах для поражения целей в глубине территории противника.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.

Добавим, что Силы обороны поразили пусковую установку «Искандер-М».

На фронте за сутки произошло 211 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Константиновском направлении.

За сутки бойцы ВСУ ликвидировали ещё 1590 оккупантов, — Генштаб.

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