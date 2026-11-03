Вечером россияне атаковали торговый центр в Одессе
Вечером 3 ноября российские террористы атаковали Одессу. В результате удара пострадала торговая инфраструктура города. По данным местных пабликов, удар пришелся на один из торговых центров.
Под удар попали объекты торговой инфраструктуры Одессы.
По данным местных Telegram-каналов, удар пришелся по одному из торговых центров. Официально это пока не подтверждалось.
Об этом сообщает начальник Одесской МВА Сергей Лысак и местные Telegram-каналы.
Информации о погибших или раненых пока нет. Данные о последствиях атаки уточняются.
Напомним, что в течение дня 3 ноября 2026 года Силы противовоздушной обороны Украины сбили 62 вражеских беспилотных летательных аппарата.
С ночи 3 ноября продолжается одна из самых масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к дополнительному осложнению ситуации в национальной энергосистеме.