Вечером россияне атаковали торговый центр в Одессе

Вечером 3 ноября российские террористы атаковали Одессу. В результате удара пострадала торговая инфраструктура города. По данным местных пабликов, удар пришелся на один из торговых центров.



Под удар попали объекты торговой инфраструктуры Одессы.

По данным местных Telegram-каналов, удар пришелся по одному из торговых центров. Официально это пока не подтверждалось.

Об этом сообщает начальник Одесской МВА Сергей Лысак и местные Telegram-каналы.

Информации о погибших или раненых пока нет. Данные о последствиях атаки уточняются.

Напомним, что в течение дня 3 ноября 2026 года Силы противовоздушной обороны Украины сбили 62 вражеских беспилотных летательных аппарата.

С ночи 3 ноября продолжается одна из самых масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к дополнительному осложнению ситуации в национальной энергосистеме.

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