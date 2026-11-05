В течение дня войска РФ более 30 раз наносили удары по Днепропетровской области

В течение дня 5 ноября российские войска более тридцати раз наносили удары по Днепропетровской области с использованием беспилотников, артиллерии и авиабомб. Под удары попали шесть районов области, в результате чего семь человек, в том числе ребенок, получили ранения.

Разрушениям и повреждениям подверглись жилые многоквартирные и частные дома, гостиница, учебное заведение, магазин, складские помещения, автомобили и объекты инфраструктуры в Днепре, Никополе, Павлограде, Каменском, а также в общинах Никопольского, Синельниковского и Криворожского районов.

Источник: Днепропетровская областная военная администрация.

5 ноября российские войска атаковали несколько общин Винницкой области, в результате чего были повреждены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Известно о пострадавших.

Два майора полиции — Олег Дубецкий и Сергей Бережко — скончались от тяжелых ранений, полученных в результате российского удара по служебному автомобилю вблизи Комышувахи Запорожской области.

Читай нас в