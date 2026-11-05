W ciągu dnia wojska RF ponad 30 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski

W ciągu dnia 5 listopada rosyjskie wojska ponad trzydzieści razy zaatakowały obwód dniepropetrowski, wykorzystując drony, artylerię i bomby lotnicze. Ataki dotknęły sześć rejonów regionu, w wyniku czego rannych zostało siedem osób, w tym dziecko.

Zniszczeniom i uszkodzeniom uległy budynki mieszkalne wielorodzinne i domy prywatne, hotel, placówka edukacyjna, sklep, magazyny, samochody oraz obiekty infrastruktury w Dnieprze, Nikopolu, Pawłogradzie, Kamianie, a także w gminach powiatów nikopolskiego, synełnikowskiego i krywogorskiego.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Dniepropietrowsku.

5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały kilka gmin w obwodzie winnickim, w wyniku czego uszkodzeniu uległy obiekty cywilne oraz obiekty infrastruktury krytycznej. Wiadomo o ofiarach.

Dwóch majorów policji — Oleg Dubiecki i Siergiej Bereżko — zmarło w wyniku ciężkich obrażeń odniesionych podczas rosyjskiego ataku na samochód służbowy w pobliżu Komyszuwaki w obwodzie zaporoskim.

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