W obwodzie rówieńskim w wyniku porannego ataku Rosji zginął mężczyzna

W rejonie sarneńskim obwodu rówieńskiego w wyniku porannego ataku wojsk rosyjskich 6 listopada zginął mężczyzna. Odnotowano również uszkodzenia budynku mieszkalnego i samochodu ciężarowego.

Według wstępnych informacji, wrogie uderzenie spowodowało uszkodzenia prywatnego domu i ciężarówki. Na miejscu zdarzenia działają odpowiednie służby, które ustalają okoliczności ataku i jego skutki.

Wcześniej rano 6 listopada Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły o przemieszczaniu się rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w kierunku miasta Sarny w obwodzie rówieńskim.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Równie, Oleksandr Kowal.

W nocy z 5 na 6 listopada oraz rano rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obiekty energetyczne w obwodzie kirowogradzkim.

5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną w Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, wykorzystując bezzałogowe statki powietrzne z silnikiem odrzutowym.

Czytaj nas na