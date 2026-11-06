В Ровенской области в результате утренней атаки со стороны РФ погиб мужчина

В Сарненском районе Ровенской области в результате утренней атаки российских войск 6 ноября погиб мужчина. Также зафиксированы повреждения жилого дома и грузового автомобиля.

По предварительной информации, вражеский удар повредил частный дом и грузовик. На месте происшествия работают соответствующие службы, которые выясняют обстоятельства атаки и ее последствия.

Ранее утром 6 ноября Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о движении российского реактивного беспилотника в направлении города Сарны Ровенской области.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в Telegram.

В ночь на 6 ноября и утром российские войска нанесли удары по объектам энергетики Кировоградской области.

5 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Белой Церкви в Киевской области, применив реактивные беспилотники.

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