Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Білої Церкви реактивними дронами

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5 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Білої Церкви на Київщині, застосувавши реактивні безпілотники.

Удар стався ввечері в четвер, 5 листопада. По енергетичній інфраструктурі міста російські війська випустили три реактивні безпілотники.

Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У міській раді наголосили, що ризик повторних атак високий.

Про це повідомляється з посиланням на міську раду Білої Церкви.

Нічна атака на Київщину пошкодила енергетичну інфраструктуру, є постраждалі.

У Києві відновлюють подачу води після чергової атаки на енергосистему.

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