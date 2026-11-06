Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Білої Церкви реактивними дронами
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5 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Білої Церкви на Київщині, застосувавши реактивні безпілотники.
Удар стався ввечері в четвер, 5 листопада. По енергетичній інфраструктурі міста російські війська випустили три реактивні безпілотники.
Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання.
У міській раді наголосили, що ризик повторних атак високий.
Про це повідомляється з посиланням на міську раду Білої Церкви.
Нічна атака на Київщину пошкодила енергетичну інфраструктуру, є постраждалі.
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