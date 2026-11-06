5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, wykorzystując drony z silnikiem odrzutowym.

Atak miał miejsce wieczorem w czwartek, 5 listopada. Rosyjskie siły zbrojne wystrzeliły trzy bezzałogowe statki powietrzne w kierunku infrastruktury energetycznej miasta.

Obecnie pracownicy sektora energetycznego pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

W radzie miejskiej podkreślono, że ryzyko ponownych ataków jest wysokie.

Informację tę podano z powołaniem się na radę miejską Białej Cerkwi.

Nocny atak na obwód kijowski spowodował uszkodzenia infrastruktury energetycznej, są ofiary.

W Kijowie przywracają dostawy wody po kolejnym ataku na sieć energetyczną.

W Kijowie uruchamia się punkty ogrzewania z powodu uszkodzeń węzła energetycznego – poinformował Kliczko.

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