Нічна атака на Київщину пошкодила енергетичну інфраструктуру, є постраждалі

0:00 / 0:00

У ніч проти 6 листопада російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Київської області. Унаслідок обстрілу травмувалися троє людей, також знищено приватний будинок і господарську споруду.

У Бориспільському районі після атаки загорілися приватний будинок і господарська споруда. Обидві будівлі повністю знищені.

Троє місцевих жителів дістали травми. Двоє з них мають гостру реакцію на стрес, ще один чоловік — черепно-мозкову травму та садна кінцівок. Медики надали всім допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Також пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури в Білоцерківському та Обухівському районах. В Обухівському районі вибухова хвиля вибила вікна в навчальному корпусі та гуртожитку одного із закладів освіти.

У Білоцерківській громаді повідомили, що ввечері 5 листопада енергетичну інфраструктуру атакували три реактивні безпілотники. Після цього енергетики почали відновлювати електропостачання та перемикати споживачів на резервні лінії.

На місцях працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Києві відновлюють подачу води після чергової атаки на енергосистему.

У Києві розгортають пункти обігріву через пошкодження енерговузла – Кличко.

Читай нас у