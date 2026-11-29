0:00 / 0:00

Протягом тижня Росія застосувала по Україні вісім ракет, понад 1960 ударних дронів і більш як 1600 керованих авіабомб. Про це у Facebook повідомив Президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, російські війська намагаються використати наближення холодів для атак на енергетику та критичну інфраструктуру. Удари припадали на підстанції у Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Харківській та Одеській областях. Також фіксується багато влучань по житловій забудові.

У ніч проти 29 листопада російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, внаслідок чого загинула жінка. У Запоріжжі вночі тривали пошуково-рятувальні роботи після удару КАБами по житловому кварталу, де поблизу не було військових об’єктів. Загинула мати 14-річної дівчинки, яку рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Загалом поранені п’ятеро людей.

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та подякував ремонтним бригадам, екстреним службам і воїнам ППО. Він наголосив на щоденній роботі над залученням фінансової та оборонної підтримки, передусім для посилення протиповітряної оборони.

Джерело: допис Президента України Володимира Зеленського у Facebook.

У Києві 29 листопада тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу, що стався напередодні. Про це в телеефірі повідомила речниця КМВА Катерина Поп.

Російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками шість районів Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє 17-річних хлопців дістали тяжких поранень і були госпіталізовані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа вранці 29 листопада.

У ніч на 29 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого загинула жінка та ще двоє людей дістали поранення.

Читай нас у