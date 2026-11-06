Nocny atak na obwód kijowski spowodował uszkodzenia infrastruktury energetycznej; są ofiary

W nocy z 5 na 6 listopada armia rosyjska zaatakowała infrastrukturę energetyczną w obwodzie kijowskim. W wyniku ostrzału trzy osoby odniosły obrażenia; zniszczono również dom prywatny i budynek gospodarczy.

W rejonie Boryspola po ataku zapalił się dom prywatny i budynek gospodarczy. Oba budynki zostały całkowicie zniszczone.

Trzech lokalnych mieszkańców odniosło obrażenia. Dwóch z nich cierpi na ostry zespół stresu pourazowego, a kolejny mężczyzna doznał urazu czaszkowo-mózgowego oraz otarć kończyn. Lekarze udzielili wszystkim pomocy na miejscu, hospitalizacja nie była konieczna.

Uszkodzono również obiekty infrastruktury energetycznej w rejonach Biało-Cerkiewskim i Obuchowskim. W rejonie Obuchowskim fala wybuchowa wybiła okna w budynku dydaktycznym i akademiku jednej z placówek edukacyjnych.

W gminie Biała Cerkiew poinformowano, że wieczorem 5 listopada infrastruktura energetyczna została zaatakowana przez trzy bezzałogowe statki powietrzne z silnikiem odrzutowym. Następnie pracownicy energetyki rozpoczęli przywracanie dostaw energii elektrycznej i przełączanie odbiorców na linie rezerwowe.

Na miejscu działają służby operacyjne, które likwidują skutki ataku.

Poinformował o tym przewodniczący Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Timur Tkaczenko.

W Kijowie przywracane jest zaopatrzenie w wodę po kolejnym ataku na sieć energetyczną.

W Kijowie uruchamia się punkty ogrzewania z powodu uszkodzeń węzła energetycznego – poinformował Klitschko.

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