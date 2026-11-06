Ночная атака на Киевскую область привела к повреждению энергетической инфраструктуры, есть пострадавшие

В ночь на 6 ноября российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Киевской области. В результате обстрела пострадали три человека, также были уничтожены частный дом и хозяйственное сооружение.

В Бориспольском районе после атаки загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Оба здания полностью уничтожены.

Трое местных жителей получили травмы. У двоих из них наблюдается острая стрессовая реакция, у ещё одного мужчины — черепно-мозговая травма и ссадины конечностей. Медики оказали всем помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Белоцерковском и Обуховском районах. В Обуховском районе взрывная волна выбила окна в учебном корпусе и общежитии одного из учебных заведений.

В Белоцерковской общине сообщили, что вечером 5 ноября энергетическую инфраструктуру атаковали три реактивных беспилотника. После этого энергетики приступили к восстановлению электроснабжения и переключению потребителей на резервные линии.

На местах работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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