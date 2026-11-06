Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Белой Церкви с помощью реактивных дронов

5 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Белой Церкви в Киевской области, применив реактивные беспилотники.

Удар был нанесен вечером в четверг, 5 ноября. По энергетической инфраструктуре города российские войска запустили три реактивных беспилотника.

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В городском совете подчеркнули, что риск повторных атак высок.

Об этом сообщается со ссылкой на городской совет Белой Церкви.

Ночная атака на Киевскую область повредила энергетическую инфраструктуру, есть пострадавшие.

В Киеве восстанавливают подачу воды после очередной атаки на энергосистему.

В Киеве разворачивают пункты обогрева из-за повреждения энергоузла – Кличко.

Читай нас в