Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру Кіровоградщини

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У ніч на 6 листопада та вранці російські війська завдали ударів по об’єктах енергетики Кіровоградської області.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Вночі і зранку ворог продовжує атакувати Кіровоградщину. Під ударом знову наша енергетика», — поінформував Райкович.

Він зазначив, що минулося без загиблих і травмованих.

Начальник ОВА додав, що постраждалим учора ввечері внаслідок ворожої атаки в Олександрівській громаді медична допомога надана своєчасно та в повному обсязі. Один чоловік уже виписався з лікарні.

Раніше на Кіровоградщині російська атака пошкодила житловий будинок, троє людей постраждало.

Уночі 4 листопада російські безпілотники атакували Кіровоградську область, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Унаслідок ударів пошкоджені приватний будинок та шість одиниць техніки аграрного підприємства. Загиблих і постраждалих немає.

У ніч проти 1 листопада на Кіровоградщині уламки російських безпілотників пошкодили лінії електропередач, навчальний заклад і складські приміщення агропідприємства. Також вибило вікна в одному з житлових будинків. Енергетики готуються відновлювати електропостачання.

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