Російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру Кіровоградщини

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Уночі 4 листопада російські безпілотники атакували Кіровоградську область, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Унаслідок ударів пошкоджені приватний будинок та шість одиниць техніки аграрного підприємства. Загиблих і постраждалих немає.

«Вночі Кіровоградщина була під атакою російських дронів. Ціль — енергетична інфраструктура», — зазначив очільник ОВА.

За його словами, у Новоукраїнському районі пошкоджений приватний житловий будинок, а в Олександрійському — техніка сільськогосподарського підприємства.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій уточнили, що в Кропивницькому та Олександрійському районах на трьох локаціях виникли пожежі. Під ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури.

Рятувальники працювали на місцях загорянь під постійною загрозою повторних російських атак. Усі пожежі вдалося ліквідувати.

Крім того, в одній із громад Новоукраїнського району зазнало пошкоджень приватне домоволодіння. На території аграрного підприємства в Олександрійському районі пошкоджені шість одиниць техніки.

За словами Андрія Райковича, рятувальники ДСНС працювали до повного усунення наслідків обстрілу.

Унаслідок російської атаки загиблих і травмованих немає.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович у Фейсбуці.

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