Rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę energetyczną w obwodzie kirowogradzkim

W nocy z 3 na 4 listopada rosyjskie drony zaatakowały obwód kirowogradzki, celując w infrastrukturę energetyczną. W wyniku ataków uszkodzono prywatny dom oraz sześć maszyn należących do przedsiębiorstwa rolnego. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

„W nocy obwód kirowogradzki był przedmiotem ataku rosyjskich dronów. Celem była infrastruktura energetyczna” – zaznaczył szef administracji obwodowej.

Jak poinformował, w rejonie Nowoukrainskim uszkodzony został prywatny dom mieszkalny, a w rejonie Aleksandrijskim – sprzęt przedsiębiorstwa rolnego.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podała, że w rejonach Kropywnickim i Aleksandryjskim w trzech miejscach wybuchły pożary. Atakom poddano obiekty infrastruktury krytycznej.

Ratownicy pracowali na miejscach pożarów pod stałym zagrożeniem ponownych ataków rosyjskich. Udało się ugasić wszystkie pożary.

Ponadto w jednej z gmin rejonu Nowoukrainskiego uszkodzeniu uległa prywatna posesja. Na terenie przedsiębiorstwa rolnego w rejonie Aleksandrijskim uszkodzonych zostało sześć maszyn.

Według Andrieja Rajkowicza ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej pracowali do momentu całkowitego usunięcia skutków ostrzału.

W wyniku rosyjskiego ataku nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

Informację tę podał na Facebooku przewodniczący Kirowogradzkiej Obwodowej Administracji Państwowej Andrij Rajkowicz.

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