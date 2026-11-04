Российские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру Кировоградской области

Ночью 4 ноября российские беспилотники атаковали Кировоградскую область, нацелившись на энергетическую инфраструктуру. В результате ударов были повреждены частный дом и шесть единиц техники агропромышленного предприятия. Погибших и пострадавших нет.

«Ночью Кировоградская область подверглась атаке российских дронов. Цель — энергетическая инфраструктура», — отметил глава ОГА.

По его словам, в Новоукраинском районе поврежден частный жилой дом, а в Александрийском — техника сельскохозяйственного предприятия.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в Кропивницком и Александрийском районах на трех участках возникли пожары. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры.

Спасатели работали на местах возгораний под постоянной угрозой повторных российских атак. Все пожары удалось ликвидировать.

Кроме того, в одной из общин Новоукраинского района было повреждено частное домовладение. На территории аграрного предприятия в Александрийском районе повреждены шесть единиц техники.

По словам Андрея Райковича, спасатели ГСЧС работали до полного устранения последствий обстрела.

В результате российской атаки погибших и раненых нет.

Об этом сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович в Facebook.

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