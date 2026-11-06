Rosja po raz kolejny zaatakowała infrastrukturę energetyczną obwodu kirowogradzkiego

W nocy z 5 na 6 listopada oraz rano rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obiekty energetyczne w obwodzie kirowogradzkim.

Informację tę przekazał na Telegramie szef administracji obwodowej w Kirowogradzie Andrij Rajkowicz.

„W nocy i rano wróg nadal atakuje obwód kirowogradzki. Ponownie celem ataku jest nasza infrastruktura energetyczna” – poinformował Rajkowicz.

Zaznaczył, że nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Szef administracji obwodowej dodał, że osobom poszkodowanym wczoraj wieczorem w wyniku ataku w gminie Ołeksandrówka udzielono pomocy medycznej na czas i w pełnym zakresie. Jeden mężczyzna został już wypisany ze szpitala.

Wcześniej w obwodzie kirowogradzkim rosyjski atak uszkodził budynek mieszkalny, a trzy osoby odniosły obrażenia.

W nocy z 3 na 4 listopada rosyjskie drony zaatakowały obwód kirowogradzki, celując w infrastrukturę energetyczną. W wyniku uderzeń uszkodzono prywatny dom oraz sześć jednostek technicznych przedsiębiorstwa rolnego. Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

W nocy z 1 na 2 listopada w obwodzie kirowogradzkim odłamki rosyjskich dronów uszkodziły linie elektroenergetyczne, placówkę edukacyjną oraz magazyny przedsiębiorstwa rolnego. Wybito również okna w jednym z budynków mieszkalnych. Energetycy przygotowują się do przywrócenia dostaw energii elektrycznej.

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