Rosja po raz kolejny zaatakowała infrastrukturę energetyczną obwodu kirowogradzkiego
W nocy z 5 na 6 listopada oraz rano rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obiekty energetyczne w obwodzie kirowogradzkim.
Informację tę przekazał na Telegramie szef administracji obwodowej w Kirowogradzie Andrij Rajkowicz.
„W nocy i rano wróg nadal atakuje obwód kirowogradzki. Ponownie celem ataku jest nasza infrastruktura energetyczna” – poinformował Rajkowicz.
Zaznaczył, że nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.
Szef administracji obwodowej dodał, że osobom poszkodowanym wczoraj wieczorem w wyniku ataku w gminie Ołeksandrówka udzielono pomocy medycznej na czas i w pełnym zakresie. Jeden mężczyzna został już wypisany ze szpitala.
Wcześniej w obwodzie kirowogradzkim rosyjski atak uszkodził budynek mieszkalny, a trzy osoby odniosły obrażenia.
W nocy z 3 na 4 listopada rosyjskie drony zaatakowały obwód kirowogradzki, celując w infrastrukturę energetyczną. W wyniku uderzeń uszkodzono prywatny dom oraz sześć jednostek technicznych przedsiębiorstwa rolnego. Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.
W nocy z 1 na 2 listopada w obwodzie kirowogradzkim odłamki rosyjskich dronów uszkodziły linie elektroenergetyczne, placówkę edukacyjną oraz magazyny przedsiębiorstwa rolnego. Wybito również okna w jednym z budynków mieszkalnych. Energetycy przygotowują się do przywrócenia dostaw energii elektrycznej.