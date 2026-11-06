Россия в очередной раз нанесла удар по энергетической инфраструктуре Кировоградской области
В ночь на 6 ноября и утром российские войска нанесли удары по объектам энергетики Кировоградской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.
«Ночью и утром враг продолжает атаковать Кировоградскую область. Под ударом снова находится наша энергетика», — сообщил Райкович.
Он отметил, что обошлось без погибших и раненых.
Глава ОГА добавил, что пострадавшим вчера вечером в результате вражеской атаки в Александровской общине медицинская помощь оказана своевременно и в полном объеме. Один человек уже выписался из больницы.
Ранее в Кировоградской области в результате российской атаки был поврежден жилой дом, трое человек пострадали.
Ночью 4 ноября российские беспилотники атаковали Кировоградскую область, нацелившись на энергетическую инфраструктуру. В результате ударов повреждены частный дом и шесть единиц техники аграрного предприятия. Погибших и пострадавших нет.
В ночь на 1 ноября в Кировоградской области обломки российских беспилотников повредили линии электропередач, учебное заведение и складские помещения агропредприятия. Также были выбиты окна в одном из жилых домов. Энергетики готовятся восстанавливать электроснабжение.