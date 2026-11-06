Россия в очередной раз нанесла удар по энергетической инфраструктуре Кировоградской области

В ночь на 6 ноября и утром российские войска нанесли удары по объектам энергетики Кировоградской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

«Ночью и утром враг продолжает атаковать Кировоградскую область. Под ударом снова находится наша энергетика», — сообщил Райкович.

Он отметил, что обошлось без погибших и раненых.

Глава ОГА добавил, что пострадавшим вчера вечером в результате вражеской атаки в Александровской общине медицинская помощь оказана своевременно и в полном объеме. Один человек уже выписался из больницы.

Ранее в Кировоградской области в результате российской атаки был поврежден жилой дом, трое человек пострадали.

Ночью 4 ноября российские беспилотники атаковали Кировоградскую область, нацелившись на энергетическую инфраструктуру. В результате ударов повреждены частный дом и шесть единиц техники аграрного предприятия. Погибших и пострадавших нет.

В ночь на 1 ноября в Кировоградской области обломки российских беспилотников повредили линии электропередач, учебное заведение и складские помещения агропредприятия. Также были выбиты окна в одном из жилых домов. Энергетики готовятся восстанавливать электроснабжение.

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