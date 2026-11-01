На Кіровоградщині уламки дронів пошкодили лінії електропередач

У ніч проти 1 листопада на Кіровоградщині уламки російських безпілотників пошкодили лінії електропередач, навчальний заклад і складські приміщення агропідприємства. Також вибило вікна в одному з житлових будинків. Енергетики готуються відновлювати електропостачання.

Пошкодження зафіксували в одній із громад Новоукраїнського району. Уламки російського безпілотника пошкодили лінію електропередач, через що виникла потреба у відновлювальних роботах. Окрім цього, вибило вікна в навчальному закладі та житловому будинку. Пошкоджень також зазнали складські приміщення одного з місцевих агрогосподарств. «Уламками ворожого БпЛА в одній з громад Новоукраїнського району пошкоджено ЛЕП, вікна у навчальному закладі, у складських приміщеннях агрогосподарства, а також у житловому будинку», — написав Андрій Райкович.

Наразі до відновлення електропостачання готуються енергетики. За словами очільника ОВА, ремонтна бригада працюватиме над усуненням пошкоджень на лінії електропередач. Інформації про постраждалих у повідомленні обласної військової адміністрації немає. Обставини та масштаби пошкоджень уточнюються. Про наслідки атаки повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Увечері 21 жовтня російські війська завдали удару по Кропивницькому району Кіровоградської області. Унаслідок атаки загорілися складські приміщення, на місці продовжують працювати рятувальники.

Російська Федерація — держава-агресор — вночі атакувала Кіровоградську область понад 360 дронами. За даними The Guardian, внаслідок удару загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення.

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