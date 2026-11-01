В Кировоградской области обломки дронов повредили линии электропередачи

В ночь на 1 ноября в Кировоградской области обломки российских беспилотников повредили линии электропередач, учебное заведение и складские помещения агропредприятия. Также были выбиты окна в одном из жилых домов. Энергетики готовятся к восстановлению электроснабжения.

Повреждения зафиксировали в одной из общин Новоукраинского района. Осколки российского беспилотника повредили линию электропередачи, из-за чего возникла необходимость в восстановительных работах. Кроме того, были выбиты окна в учебном заведении и жилом доме. Повреждения также получили складские помещения одного из местных агрохозяйств. «Осколками вражеского БПЛА в одной из общин Новоукраинского района повреждены ЛЭП, окна в учебном заведении, в складских помещениях агрохозяйства, а также в жилом доме», — написал Андрей Райкович.

В настоящее время энергетики готовятся к восстановлению электроснабжения. По словам главы ОВА, ремонтная бригада будет работать над устранением повреждений на линии электропередач. Информации о пострадавших в сообщении областной военной администрации нет. Обстоятельства и масштабы повреждений уточняются. О последствиях атаки сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Вечером 21 октября российские войска нанесли удар по Кропивницкому району Кировоградской области. В результате атаки загорелись складские помещения, на месте продолжают работать спасатели.

Российская Федерация — государство-агрессор — ночью атаковала Кировоградскую область более чем 360 дронами. По данным The Guardian, в результате удара погибли три человека, ещё шестеро получили ранения.

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