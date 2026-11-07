Видео: Украинские крылатые ракеты «Нептун» поразили завод в российском Орле — Генштаб

В ночь на 7 ноября ракетный удар был нанесен по заводу «Протон» в российском Орле, а по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу нанесли удар беспилотники. После атак на обоих предприятиях вспыхнули пожары.

В Орле возгорание возникло в районе корпуса №48 завода «Протон». По предварительным данным, для удара могли быть применены крылатые ракеты. Об их запусках сообщали российские ресурсы. В частности, пишут о применении украинского «Нептуна».

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Завод «Протон» специализируется на производстве оптоэлектроники, полупроводниковых приборов и электронных компонентов. Его продукцию используют в российском вооружении, в частности в баллистических ракетах «Искандер-М» и зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь-С1».

Также беспилотники атаковали Саратовский НПЗ. На территории предприятия зафиксировали несколько очагов возгорания.

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Завод входит в структуру компании «Роснефть» и имеет проектную мощность около 7 млн тонн нефти в год. Там производят бензин, дизельное и судовое топливо, битумы и другие нефтепродукты. Предприятие также участвует в обеспечении российской армии горюче-смазочными материалами.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение завода в Орле.

«В ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые ракетные комплексы «Нептун» ВМС ВСУ, нанесли удар по предприятию российского ВПК АО «Протон-Электротекс» в Орле Орловской области РФ. Зафиксировано попадание в цель, на территории объекта возник пожар, раздавались взрывы», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что 4 ноября в российском городе Орел вспыхнул масштабный пожар на заводе «Орелмасло» — одном из ведущих предприятий пищевой промышленности Центральной России. Предприятие специализируется на глубокой переработке масличных культур.

Украинские военные ночью 20 сентября нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотни.

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.