视频：乌克兰“海王星”巡航导弹击中俄罗斯奥尔利的一家工厂——总参谋部

11月7日凌晨，位于俄罗斯奥尔利的“质子”工厂遭到导弹袭击，萨拉托夫炼油厂则遭到了无人机袭击。两处设施在遭受袭击后均发生火灾。

在奥尔利，“质子”工厂48号厂房附近发生火灾。据初步消息，此次袭击可能使用了巡航导弹。俄罗斯媒体曾报道了这些导弹的发射情况。其中有报道称使用了乌克兰的“海王星”导弹。

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“质子”工厂专门生产光电子产品、半导体器件和电子元件。 其产品被用于俄罗斯武器装备，特别是“伊斯坎德尔-M”弹道导弹和“潘齐尔-S1”防空导弹炮系统。

此外，萨拉托夫炼油厂也遭到了无人机袭击。厂区内记录到多处起火点。

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该炼油厂隶属于“俄罗斯石油”公司，设计产能约为每年700万吨原油。该厂生产汽油、柴油、船用燃料、沥青及其他石油产品。 该企业还参与向俄罗斯军队供应燃料和润滑油。

乌克兰武装部队总参谋部证实，奥尔利炼油厂已被击中。

“11月7日凌晨，火箭部队动用乌克兰武装部队海军的‘海王星’岸基导弹系统，对位于俄罗斯奥廖尔州奥廖尔市的俄罗斯军工企业‘质子-电工’股份公司实施了打击。 已确认命中目标，该设施内发生火灾，并传出爆炸声，”官方声明中称。

需要指出的是，11月4日，俄罗斯奥廖尔市奥廖尔马斯洛工厂发生大规模火灾，该厂是俄罗斯中部食品工业的领军企业之一。该企业专门从事油料作物的深加工。

9月20日夜间，乌克兰军队袭击了位于卡波特尼亚地区的莫斯科炼油厂。

9月20日凌晨，莫斯科及莫斯科州遭遇了无人机的大规模袭击。 其中一次袭击击中了位于卡波特尼亚地区的莫斯科“俄罗斯天然气工业石油-MNPZ”炼油厂，随后该厂发生火灾。