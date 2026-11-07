ГУР установило личности российских пилотов и их командира, которые сравняли с землёй школу в Комышувасе

Украинская разведка установила, что российские военные самолеты Су-34 нанесли удар по школе в Комышувасе, в результате чего погибли не менее 55 человек. Установлены личности шестерых пилотов, участвовавших в атаке, а также командира, ответственного за её планирование.



По информации ГУР, удар по Комышувасу организовал полковник Федор Владимирович Зубаков. Он занимает должность начальника группы огневого поражения штаба группировки войск «Днепр» российской оккупационной армии.

К атаке была привлечена тактическая авиационная группа № 5 специальной боевой группы группировки авиации резерва Генерального штаба ВС РФ. Она сформирована на базе 11-го смешанного авиационного полка и 559-го бомбардировочного авиационного полка.

Украинская военная разведка также установила личности шестерых летчиков, осуществлявших сброс авиабомб:

капитан Сергей Елисеев;

капитан Дмитрий Зверев;

старший лейтенант Родион Плотников;

старший лейтенант Никита Игнатьев;

старший лейтенант Максим Соколенко;

лейтенант Вадим Перехрест.

Личный состав еще одного российского самолета в настоящее время устанавливается.

Об этом сообщается на Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

Напомним, что 6 ноября спасатели обнаружили в Комышувахе тела ещё девяти жертв российского удара.

Семьи погибших в результате российской атаки на Комышуваху Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT.



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