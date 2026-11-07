乌克兰情报部门查明，俄罗斯苏-34军用飞机对科米舒瓦萨的一所学校发动了袭击，造成至少55人死亡。 已查明参与此次袭击的六名飞行员的身份，以及负责策划此次袭击的指挥官的身份。



据乌克兰总情报局消息，对科米舒瓦萨的袭击是由费多尔·弗拉基米罗维奇·祖巴科夫上校组织的。他担任俄罗斯占领军“第聂伯”部队集团司令部火力打击组组长。

此次袭击动用了俄罗斯联邦武装力量总参谋部航空预备队特别作战集团第5战术航空大队。 该航空组由第11混合航空团和第559轰炸航空团组建而成。

乌克兰军事情报部门还查明了六名执行投弹任务的飞行员：

上尉谢尔盖·叶利谢耶夫；

上尉德米特里·兹维列夫；

罗迪昂·普洛特尼科夫中尉；

尼基塔·伊格纳季耶夫中尉；

上尉马克西姆·索科连科；

中尉瓦迪姆·佩雷赫雷斯特。

目前正在核实另一架俄罗斯飞机的机组人员身份。

乌克兰国防部情报总局的Telegram频道发布了这一消息。

需要指出的是，11月6日，救援人员在科米舒瓦哈发现了另外9名俄罗斯空袭遇难者的遗体。

在扎波罗热州科米舒瓦哈遭遇俄罗斯袭击而遇难者的家属将获得丧葬补助，伤者将从地区预算中获得经济援助。每位受害者的补助金额最高可达5万格里夫纳。

《纽约时报》称，对科米舒瓦哈的袭击可能是俄罗斯针对平民发动的致死人数最多的袭击。



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