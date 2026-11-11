В ночь на 11 ноября Служба безопасности Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла удары по объектам портовой, нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуры в порту Усть-Луга Ленинградской области.

«По предварительной информации, на терминале «Новатек-Усть-Луга» беспилотники Центра спецопераций «Альфа» поразили инфраструктурные объекты, в частности, несколько резервуаров объемом по 30 тыс. тонн каждый», — отмечается в сообщении СБУ.

В результате атаки зафиксированы масштабные пожары и повреждения резервуарных парков на терминалах «Усть-Луга Ойл» и АО «Фактор», а также на железнодорожной станции Лужская. Кроме того, в рамках спецоперации был поражён малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» под названием «Наро-Фоминск», который является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины.

Напомним, что в России дроны массово атаковали десятки регионов, в порту Усть-Луга вспыхнул пожар.

11 ноября в российском порту Усть-Луга, расположенном в Ленинградской области, продолжается масштабный пожар после атаки беспилотников. Погасить возгорание пока не удалось, а над территорией региона поднимаются огромные облака густого черного дыма.

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