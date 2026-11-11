W nocy z 10 na 11 listopada Służba Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z innymi komponentami Sił Obronnych przeprowadziła ataki na obiekty infrastruktury portowej, rafineryjnej i transportowej w porcie Ust-Luga w obwodzie leningradzkim.

„Zgodnie ze wstępnymi informacjami na terminalu „Novatek-Ust-Luga” drony Centrum Operacji Specjalnych „Alfa” uderzyły w obiekty infrastruktury, w szczególności kilka zbiorników o pojemności 30 tys. ton każdy” – podano w komunikacie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

W wyniku ataku odnotowano rozległe pożary i uszkodzenia parków zbiorników na terminalach „Ust-Luga Oil” i SA „Faktor”, a także na stacji kolejowej Łuzhska. Ponadto w ramach operacji specjalnej trafiono mały okręt rakietowy projektu 21631 „Buian-M” o nazwie „Naro-Fominsk”, który jest nośnikiem pocisków skrzydłowych „Kalibr” i „Onyx”.

Źródło: służba prasowa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Przypomnijmy, że w Rosji drony przeprowadziły masowe ataki na dziesiątki regionów, a w porcie Ust-Luga wybuchł pożar.

11 listopada w rosyjskim porcie Ust-Luga, położonym w obwodzie leningradzkim, trwa rozległy pożar po ataku dronów. Jak dotąd nie udało się ugasić pożaru, a nad terytorium regionu unoszą się ogromne chmury gęstego czarnego dymu.

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