Две российские ракеты вторглись в воздушное пространство Молдовы

Две российские крылатые ракеты «Бандероль» нарушили воздушное пространство Молдовы утром 11 ноября. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

По данным ведомства, ракеты поочередно находились над территорией Молдовы около 4–5 минут.

Первая пролетела по маршруту Яски — Тудорово — Староказаче, вторая вошла со стороны Лиманского в направлении приднестровского села Первомайск, после чего вернулась в Одесскую область.

В Минобороны отметили, что с начала 2026 года российские ракеты и беспилотники нарушали воздушное пространство Молдовы 71 раз. С февраля 2022 года зафиксировано 108 таких случаев.

Источник: Министерство обороны Молдовы

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