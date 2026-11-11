В ЦПД разъяснили, какую информацию нельзя публиковать после обстрелов

Центр по противодействию дезинформации совместно с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины запустил информационную кампанию, призванную напомнить о важности защиты информации после российских обстрелов.

В ЦПД предупреждают, что опубликованные фотографии, видеозаписи и даже сообщения в чатах могут стать источником информации для россиян. Такие материалы помогают врагу оценивать последствия ударов, собирать разведывательные данные и планировать новые атаки.

Отдельно специалисты предупреждают о предложениях денег в обмен на фото, видео или другую информацию о последствиях обстрелов.

В рамках кампании ЦПД объясняет, какие именно данные нельзя распространять и как действовать, если за их передачу предлагают вознаграждение. Соответствующие рекомендации опубликованы в инфографике.

Источник: Центр противодействия дезинформации

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