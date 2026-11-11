Глава российской переговорной группы, псевдоисторик Владимир Мединский, заявил в Абу-Даби, что Россия вернет под свой контроль «каждую пядь своей земли». Командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди подсчитал, во сколько такая пядь обойдется оккупантам.

«Пядь — это такая русская мера длины, равная среднему червячному пенису (17,78 см). За «каждую пядь земли», которую они сегодня вновь обещают отобрать у Украины, червь в течение ноября зарывает носом в почву в среднем за сутки 701 единицу собственной живой силы (только силами Птиц СБС). 7431 на счетчике Птиц СБС по состоянию на 18:40, 11 ноября. А значит, двадцать тысяч вражеских писюнов в течение месяца точно отработаем — это длина тридцати пяти футбольных полей писюнами, если не врут о стандартной длине червячьего прута. Такова она, текущая цена червячного писюна. Извините, не сдержался насчет услышанных пядей. Мы устоим. Москва ляжет», — написал Роберт Бровди.

Источник: Telegram Бровди.

Напомним, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия будет удовлетворена результатами переговоров только после победы и подписания мирного соглашения на своих условиях. Он также заявил, что территории, где был поднят российский флаг, не должны возвращаться под контроль Украины, а РФ заберет все земли, которые считает своими.

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