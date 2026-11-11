Голова російської переговорної групи псевдоісторик Володимир Мединський в Абу-Дабі заявив, що росія поверне під контроль «кожну п’ядь своєї землі». Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді підрахував, скільки така п'ядь буде окупантам коштувати.

«Пʼядь- це таке русяче мірило довжиною у середній хробачий пісюн (17,78см). За «кожну пʼядь землі», що вони сьогодні знов обіцяють відібрати в України, хробак протягом листопада кладе писком до грунту середньодобово 701 одиницю власної живої сили (тільки силами Птахів СБС). 7431 на лічильнику Птахів СБС станом на 18:40, 11 листопада. А значить, двадцяточку тисяч ворожих пісюнів протягом місяця точно відпрацюємо,- довжина тридцяти пʼяти футбольних полів пісюнами, якщо не брешуть про стандарт довжини хробачого прутня. Така вона, поточна ціна хробачого пісюна. Перепрошую, не стримався про пʼяді почуті. Ми встоїмо. Москва ляже», — написав Роберт Бровді.

Джерело: телеграм Бровді.

Нагадаємо, голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія буде задоволена результатами переговорів лише після перемоги та підписання мирної угоди на власних умовах. Він також заявив, що території, де був піднятий російський прапор, не повинні повертатися під контроль України, а рф забере усі землі, які вважає своїми.

Нагадаємо, Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року.

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