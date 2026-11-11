Szef rosyjskiej grupy negocjacyjnej, pseudohistoryk Władimir Medyński, oświadczył w Abu Zabi, że Rosja odzyska kontrolę nad „każdą piędzią swojej ziemi”. Dowódca SBS Robert „Madjar” Brovdi obliczył, ile taki łap będzie kosztował okupantów.

„Piąd to taka rosyjska miara o długości średniego robaczego penisa (17,78 cm). Za „każdą piędź ziemi”, którą dziś ponownie obiecują odebrać Ukrainie, robak w listopadzie wbija dziobem w ziemię średnio 701 jednostek własnej siły żywej dziennie (tylko siłami Ptaków SBS). 7431 na liczniku Ptaków SBS według stanu na godz. 18:40, 11 listopada. A to oznacza, że w ciągu miesiąca z pewnością zlikwidujemy dwadzieścia tysięcy wrogich „pisuń” – długość trzydziestu pięciu boisk piłkarskich w „pisuńach”, o ile nie kłamią co do standardowej długości robaczego pruta. Taka jest obecna cena robaczego „pisunka”. Przepraszam, nie powstrzymałem się przed komentarzem na temat usłyszanych plotek. Wytrzymamy. Moskwa upadnie” — napisał Robert Brovdi.

Źródło: Telegram Brovdiego.

Przypomnijmy, że szef rosyjskiej delegacji Władimir Medyński oświadczył, że Rosja będzie zadowolona z wyników negocjacji dopiero po zwycięstwie i podpisaniu porozumienia pokojowego na własnych warunkach. Stwierdził również, że terytoria, na których podniesiono rosyjską flagę, nie powinny wracać pod kontrolę Ukrainy, a Rosja przejmie wszystkie ziemie, które uważa za swoje.

Przypomnijmy, że Arakhamia przewidział zawarcie pokoju między Ukrainą a Rosją do końca 2026 roku.

Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał na najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

Czytaj nas na